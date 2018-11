21% des Wallons sont pauvres: à quoi ressemblera la Wallonie en 2040?

Le pouvoir d'achat est au cœur des revendications des gilets jaunes. Aujourd'hui, 21% des Wallons sont considérés comme pauvres. Une étude dévoile à quoi ressemblerait la Wallonie en 2040. Reportage de Fanny Linon et Benoît Elsen.

L’enquête menée conjointement par l’université de Liège, l’iDD et la SONECOME démontre que la pauvreté touche des populations différentes en fonction des décisions politiques et de la situation socioéconomique

"Dans un cas, ça va être plutôt des personnes qui sont des migrants qui sont exclus de la société ou qui vivent en marge. Dans un autre scénario on va voir qu’un public particulièrement touché, c’est les personnes d’un niveau plus modeste et qui vivent à la campagne dans la ruralité, versus la ville", Muriel Wiliquet, directrice du bureau Sonecom

En Wallonie, un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Un chiffre établi en Belgique à 1115 euros par mois pour une personne seule et 2341 euros pour un couple avec enfant.



Plusieurs scénarios pour une pauvreté au visage multiple



La situation des personnes vivants sous ce seuil aujourd’huurrait être différente d’ici 20 ans. "On se retrouve avec des pauvretés qui dans les quatre cas, chacun des scénarios, a une physionomie différente. Ça veut dire que d’ici à cette échéance, on pourrait se retrouver avec une pauvreté qui peut-être n’aurait pas forcément évoluée en termes de volume, en termes de toute population concernée, mais avec une physionomie tout autre", explique Muriel Wiliquet.





De plus en plus de jeunes et de femmes touchés par la pauvreté



Les associations qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté constatent déjà des changements. "On a une augmentation du public et on a un public différent", indique Adrian Weber-Simon, responsable relations extérieures des restos du cœur de Namur. Il précise : "On a de plus en plus de jeunes entre 18 et 30 ans suite aux changements de loi sur le chômage et on a aussi de plus en plus de femmes. Maintenant les femmes représentent 30% de notre public".

Objectif de l’étude ? Inciter les politiques à prendre en compte sur le long terme l’évolution des données sur la pauvreté.