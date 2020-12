Fraude aux aides corona: 25 personnes arrêtées en Belgique, elles auraient usurpé l'identité de centaines de personnes

Dans le cadre d’un dossier de fraude sociale grave et organisée initié par le parquet fédéral, un juge d’instruction bruxellois a ordonné l’exécution, ce matin, de 30 perquisitions, principalement en région bruxelloise et dans le Hainaut. Lors de ces opérations, 25 personnes ont été privées de liberté et sont pour l’instant entendues.

Plusieurs réseaux criminels auraient trouvé le moyens de frauder massivement pour obtenir illégalement les nombreuses aides financières qui ont été octroyées en Belgique pour aider les gens en ces temps de confinement. Mais des chiffres ont été analysés, et une enquête a décelé de solides irrégularités.

Les opérations ont été menées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles assistée de la police judiciaire fédérale de Charleroi en collaboration étroite avec les services de l’O.N.S.S. et de l’Onem.

Suite à l’épidémie de coronavirus, des mesures de confinement strict ont été décidées par les autorités empêchant de nombreux travailleurs salariés d’exécuter leur contrat de travail et les privant donc de rémunération. En compensation, le gouvernement fédéral a décidé d’un octroi assoupli d’allocations de chômage temporaire dites allocations de chômage "corona".

En mars 2020, on estime que plus de 900.000 personnes ont pu bénéficier de ce droit.

Plusieurs centaines d'identités usurpées

Les services de l’O.N.S.S. et de l’Onem ont cependant constaté que, pour certaines sociétés, des DIMONA rétroactives avaient été encodées pour plusieurs personnes dont l’identité paraît avoir été usurpée. La Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est un message électronique par lequel l'employeur communique toute entrée et sortie de service d'un travailleur à l'ONSS. Elle est obligatoire pour tous les employeurs des secteurs public et privé.

Une fois ces déclarations DIMONA effectuées, une demande était introduite auprès de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (C.A.P.A.C.) ou d’un autre organisme de paiement afin d’obtenir le paiement des allocations corona.

Ce sont ainsi plusieurs centaines de personnes dont l’identité a été usurpée. D’autres personnes ont cependant perçu des allocations en leur nom alors qu’elles ne paraissaient pas pouvoir y prétendre. Le préjudice pour la sécurité sociale est actuellement évalué à deux millions d’euros.

Au vu du caractère national des faits, le parquet fédéral s’est saisi de ce dossier. Au cours des perquisitions, trois armes à feu ont été saisies ainsi que divers véhicules de luxe.Les personnes interpellées seront présentées à un juge d’instruction qui décidera de leur éventuelle inculpation et mise en détention préventive. Au cours de l’une des perquisitions, l’un des suspects a été blessé par balle par un tir de la police.