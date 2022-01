25 pigments désormais interdits d'utilisation chez les tatoueurs: "Il y en a qui vont devoir mettre la clef sous la porte"

Une nouvelle réglementation entre en vigueur ce mardi chez les tatoueurs. Et elle ne les ravit pas vraiment… Elle concerne les encres de tatouage. 25 pigments, jugés toxiques, disparaissent désormais de la vente. Les tatoueurs doivent donc jeter leur stock et se procurer des alternatives plus couteuses. Une pétition a été lancée.

Une nouvelle mesure européenne entre en vigueur ce mardi chez les tatoueurs. Elle concerne les encres de tatouages. 25 pigments vont désormais être retirés de la vente car jugés toxiques pour la santé. Dans ces encres, plus de 4.000 substances sont en effet dangereuses pour l’homme. "Vous avez des substances qui sont cancérogènes, des substances qui sont toxiques pour la reproduction, qui sont irritantes ou encore allergisantes", explique Alfred Bernard, toxicologue.

Pourtant le risque est à relativiser : "Ces substances, au niveau de la peau, sont finalement rapidement éliminées. On est avec des risques extrêmement faibles", poursuit-il. Cela n’empêche que les tatoueurs vont devoir jeter leur stock. Dans le salon de tatouage La Boucherie Moderne à Bruxelles, Angelo se demande ce qu’il va faire de toute cette encre inutilisable. Une bouteille d’encre coûte environ 30 euros… Cet argent finira directement à la poubelle.

Des alternatives plus couteuses

Suites à ces mesures, certains tatoueurs préfèrent stopper leur activité. "J’ai un collègue qui a arrêté de bosser à cause de ça, je pense qu’il y en a peut-être d’autres qui vont devoir mettre la clef sous la porte parce qu’ils n’ont pas le budget de se racheter toute une gamme de couleur", regrette le tatoueur.

Des encres alternatives sont déjà disponibles sur le marché mais elles posent quelques soucis pour les tatoueurs : "On ne connaît pas les autres encres. Si on doit faire des retouches, on n’est pas sûr de retrouver exactement les mêmes teintes", note Angelo. Ces nouvelles bouteilles sont aussi plus couteuses : entre 10 et 15 euros de plus pour la même quantité de produit.

Le syndicat national des artistes tatoueurs a lancé une pétition, afin de protester contre cette mesure. Elle a recueilli plus de 175.000 signatures.