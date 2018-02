285.000 tickets pour Tomorrowland déjà vendus: Julie nous raconte comment elle a obtenu ses places

Les billets pour le festival belge de musique électronique Tomorrowland ont été mis en vente ce samedi. Les entrées journalières et pour le week-end réservés aux Belges se sont écoulés en une heure dans la matinée, tandis que ceux destinés au public international se sont vendus encore plus vite en début de soirée. Quelque 285.000 tickets ont été émis, selon la porte-parole de cet événement très populaire, Debby Wilmsen.





Julie a réussi au deuxième essai



Ce matin, Julie (prénom d'emprunt) a tenté sa chance avec la vente réservée aux Belges... mais sans succès. "C'était lancé ce matin à 11h. Je me suis connectée à 10h30 afin d'obtenir une de ces précieuses places. Arrivé 11h, la vente débute. Un message s'affiche, je suis dans la file, premier arrivé premier servi. J'attends, encore et encore... à 11h25 un message s'affiche: All tickets full madness... sold out, ce sont les tickets plus chers. A 11h40: ticket day week 1 & 2 du samedi... sold out. A 11h55 un message indique: la vente belge est terminée", nous a-t-elle raconté via notre bouton orange Alertez-nous.



Malgré la déception, Julie ne baisse pas les bras. Elle est bien décidée à réessayer à 17h. Mais cette fois, les Belges ne sont pas les seuls à pouvoir acheter des tickets. "La vente étant mondiale, je ne m'attendais pas à avoir mes places", avoue d'ailleurs Julie. "À 17h on a pu accéder à la file d'attente. A 17h10 on est entré dans la salle de vente des tickets. Quand j'ai quitté la salle après mon achat, les places full madness étaient déjà sold out vers 17h15. Aux environs de 17h25, le reste des tickets étaient devenus sold out aussi!", raconte notre témoin.



Si Julie est évidemment très heureuse de pouvoir assister à l'événement, de nombreux Belges n'auront pas cette chance. Même s'il leur reste un infime espoir...





Prochain rendez-vous le 3 février



De nouveaux billets seront mis en vente le samedi 3 février, cependant à un prix plus élevé. Au total, 400.000 entrées sont disponibles dont 285.000 ont été vendues. Le festival se tiendra du 20 au 22 juillet et du 27 au 29 juillet à Boom (province d'Anvers).