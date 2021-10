3.000 offres d'emploi vacantes en périphérie de la capitale: des formations ont été délivrées pour inciter les Bruxellois à postuler

Il y a 3.000 jobs à pourvoir dans la périphérie de la capitale et 66.000 si on prend la totalité de la Flandre. Les organismes de l'emploi Actiris et VDAB veulent inciter les Bruxellois à chercher un emploi au Nord du pays. Ils ont donc animé une action plutôt originale ce dimanche matin en délivrant notamment de premières formations.

La commission des Affaires économiques du parlement bruxellois avait donné son feu vert, le 29 septembre dernier, à un projet d'ordonnance destiné à offrir plus d'opportunités aux Bruxellois de trouver du travail en Flandre.



En 2019, 57.000 Bruxellois traversaient chaque matin les frontières régionales pour travailler en Flandre. Selon le ministre de l'Emploi, ce chiffre n'a jamais été aussi élevé puisqu'en 2010, ils étaient 43.000, soit 30% de plus en 10 ans. Néanmoins, ce nombre peut encore augmenter. Les marchés de l'emploi bruxellois et flamand sont confrontés à des besoins complémentaires. La Flandre fait face à un important besoin de main d'œuvre - 66% des postes vacants se situent en Flandre - et Bruxelles dispose d'un vivier important de travailleurs - on compte en Région bruxelloise près de 90.000 chercheurs d'emploi. En adoptant un nouvel accord de coopération entre la Flandre et Bruxelles, repris dans la future ordonnance, davantage de Bruxellois auront accès au marché de l'emploi flamand, qui offre de nombreuses opportunités notamment dans la périphérie bruxelloise.

"Les bassins industriels ont quitté Bruxelles pour aller s'installer sur des territoires moins densément peuplés, autour de la capitale, mais sont toujours à la recherche de main d'œuvre, parfois peu qualifiée", juge le ministre bruxellois. Concrètement, le nouvel accord de coopération améliorera l'échange automatique de toutes les offres d'emploi entre Actiris et le VDAB. Auparavant, seules 1.500 offres du VDAB étaient transmises à Actiris chaque année, et uniquement pour des emplois infraqualifiés.

Un parcours de formation sur mesure pour les chercheurs d'emploi bruxellois sera mis en place par le VDAB afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi flamand. Et pour cerner au mieux ces attentes et garantir les formations adéquates, une analyse conjointe du marché de l'emploi sera réalisée. Enfin, pour répondre aux besoins des employeurs, un service de recrutement conjoint Actiris/VDAB sera instauré, afin de lutter contre les pénuries de main d'œuvre en Flandre et d'offrir plus d'opportunités aux chercheurs d'emploi bruxellois.