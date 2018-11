3.000 personnes attendues dans les rues de Namur pour une chaîne humaine: quel message veulent-elles faire passer ?

La capitale wallonne sera perturbée ce jeudi. La FGTB organise une action de sensibilisation contre la réforme des APE. De son côté, la CGSP va couvrir les travailleurs qui souhaitent y participer: il y a donc quelques soucis au niveau des TEC...

Près de 3.000 personnes sont attendues ce jeudi dans les rues de Namur. Le syndicat socialiste FGTB organise une chaine humaine pour protester contre la réforme des APE, les aides à la promotion de l'emploi.

Nous vous en avons déjà parlé: c'est une réforme qui pourrait entrainer, selon le syndicat socialiste, la suppression de plusieurs milliers de postes.

Réforme qui doit être votée avant la fin de l'année. Le texte fait d'ailleurs déjà l'objet d'un accord.

Alors pourquoi cette mobilisation? "Il est évident que le texte est maintenant abouti. Mais nous souhaitons dire deux choses. Premièrement, on va les tenir à la culotte dans la mise en application de cette mauvaise réforme. Et puis on va avertir: pour nous, il y aura une forte influence négative sur un ensemble de services rendus à la population wallonne. Nous pensons principalement à l'encadrement des enfants, à l'accueil extrascolaire, aux maisons de repos, au secteur socio-culturel", a expliqué Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne.





Les TEC perturbés

La manif a lieu entre 9h et 13h. Il faut s'attendre à quelques perturbations au niveau de la circulation dans les rues de Namur. Par ailleurs, la CGSP avait décidé de couvrir les agents des TEC qui souhaitaient participer à l'action. Un préavis de grève avait donc été déposé. Au niveau des perturbations, c'est à Charleroi qu'il y a le plus de problèmes. On parle d'un bus sur deux sorti des dépôts ce matin. Un métro sur deux sur les lignes 1 et 3, et 3 trams sur 4 à Charleroi.

La région du centre, donc La Louvière, est elle aussi touchée. 1 bus sur 2 circule ce matin. Sinon partout ailleurs le service est assuré normalement, ou presque normalement.

Seuls les agents des TEC affiliés à la CGSP sont couverts. Ce matin, certains d'entre eux ont décidé de participer à cette journée d'action contre la réforme des APE.

Le site InfoTEC est à jour ce matin: https://www.infotec.be/