30.500 participants aux 10 Miles d'Anvers

(Belga) À Anvers, quelque 30.500 coureurs ont participé dimanche à la 35e édition des 10 Miles. Encouragés par des dizaines de milliers de spectateurs, ils ont traversé le centre-ville et la rive gauche (Linkeroever) sur une distance de seize kilomètres. En plus des 10 Miles, qui ont rassemblé 26.000 concurrents, il était possible de parcourir des distances plus courtes, de 6,8 kilomètres (avec 3.500 participants) et 1,8 kilomètre (avec 1.000 enfants de 4 à 12 ans).

En concertation avec la ville d'Anvers, l'organisation avait fixé une limite de 26.000 participants pour cette édition. Ils ont été divisés en quatre vagues. La première vague, regroupant tous les meilleurs coureurs, est partie à 13h30. Michaël Somers a remporté la course en 47 minutes et 45 secondes. Chez les femmes, la victoire est revenue à Nina Lauwaert en 56 minutes et 51 secondes. Plusieurs personnalités ont participé à la course, dont les politiques anversois Bart De Wever et Annelies Verlinden, l'humoriste Geert Hoste ou encore le coureur cycliste Wout Van Aert. (Belga)