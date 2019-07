30 accidents par jour en plus en juillet à cause de la chaleur: "C'est clair que c'est une période à risque"

Depuis le début de l’été, nous avons connu deux périodes de canicule. Le nombre d’accidents corporels enregistrés par jour est plus élevé quand il fait chaud qu’en temps normal. Vias, l’institut pour la sécurité routière, recense environ une trentaine d’accidents en plus durant ces périodes.

"C’est en juillet que les accidents sont les plus graves!" C’est ce qu’explique Benoit Godart, porte-parole de Vias, l’institut pour la sécurité routière. "Par rapport à la moyenne de l’année, la gravité des accidents augmente en juillet de 30% et le nombre de tués sur les routes augmente également." Un exemple: l’an dernier au mois de juillet, le nombre de tués avait augmenté de 60%. "C’est clair que c’est vraiment une période à risque."

Il y a deux facteurs à cette hausse impressionnante. D’abord, la vitesse, comme l’explique Benoit Godart: "Bon nombre d’accidents sont dû à une vitesse excessive. Pourquoi? Parce que la densité de trafic est moindre et permet de faire des vitesses qu’on ne fait pas le reste de l’année."

Le second facteur, c’est la canicule. "On sait que par temps de chaleur, le risque d’accident augmente et en moyenne on recense 30 accidents tous les jours en plus lorsqu’il fait bon que lorsqu’il fait mauvais. Et ça c’est dû au fait que beaucoup de gens sortent, les occasions de faire la fête au mois de juillet sont beaucoup plus importantes que le reste de l’année. Il y a plus de cyclistes, plus de motards également, donc l’exposition au risque est plus importante ce qui explique pourquoi il y a plus de tués sur les routes en juillet."