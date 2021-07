30 camions de terrassement du Hainaut rejoignent Liège ce mardi: "En voyant les images, ça donne envie d'aller donner un coup de main"

Certains Belges font preuve d'une générosité impressionnante depuis la catastrophe climatique qui a inondé ou dévasté plusieurs régions du pays.

C'est le cas d'une série d'entreprises de terrassement du Hainaut. Elles se sont rassemblées sur l'aire de repos de Maisières, près de Mons. Ce mardi matin, une trentaine de camions, escortés par la police, a pris la direction de Theux en province de Liège.

A leur bord, il y a par exemple Tristan, qui transporte plusieurs engins de chantier. "Une grue à chenilles, plus un conteneur. Elle va charger les déchets et les entreposer". Il n'a pas hésité une seconde à venir aider les Liégeois. "Franchement, en voyant les images, ça donne envie d'aller donner un coup de main aux gens, car on n'aimerait pas que ça arrive chez nous".

A l'origine de cette action, il y a le patron de Tristan, Olivier Roraaf. "Je n'ai appelé personne, j'ai juste publié un message sur Facebook. Ce sont les gens qui m'appellent". Une dizaine de confrères entrepreneurs ont répondu à son appel, et ont mis à disposition matériel et personnel.

Sur place, tout est coordonné. "Dès que le convoi arrive, les gens seront dispatchés dans les communes. On va là pour déblayer les voieries. Ensuite, s'il faut des bénévoles pour aider les riverains, on reviendra avec d'autres gens".

Vu l'ampleur des travaux de déblaiement, l'opération sera déjà renouvelée jeudi.