Les personnes cambriolées gardent des séquelles psychologiques: "Ils se réveillent la nuit au moindre bruit"

Un sondage réalisé par la plateforme de prévention des cambriolages révèle que 30% des personnes dont l'habitation a été cambriolée gardent des séquelles psychologiques. Eclairage avec Frédéric François, président de la plateforme.

Frédéric François, président de la Plateforme Prévention cambriolages répondait aux questions d'Olivier Schoonejans pour le RTL INFO 13H





On se rend compte que les personnes qui ont été cambriolées perdent leur sentiment de sécurité à la maison. Ça se manifeste comment?

70% des gens disent avoir beaucoup de difficultés à s’endormir le soir, se réveiller la nuit et être déstabilisés au moindre bruit. Un sentiment de sécurité qui dure entre 6 mois et 1 an. Mais 30% des gens disent que ce sentiment dure plus d’un an.

Dans la plupart des cas on ne sécurise sa maison qu'après un cambriolage ?



Effectivement. 90% des gens disent se sentir tout à fait à l’aise chez soi et de ne pas avoir de besoin de plus sécuriser leur maison ou de changer leurs habitudes. Ce n’est qu’après un cambriolage qu’ils se rendent compte qu’il faut changer les habitudes et éventuellement se ré-équiper pour bien sécuriser sa maison.



80% des cambriolages se font par le rez-de-chaussée, par des portes ou des fenêtres mal fermées ou des fenêtres qu’on a laissées ouvertes pour aérer.

Sur notre site internet, nous avons un outil qui s’appelle le Test de prévention des cambriolages où il y a 12 points qui sont vérifiés. Via des questions simples, vous arrivez à avoir en quelques minutes une idée des points à renforcer éventuellement d’un point de vue sécurité dans votre maison.