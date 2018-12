31% des Belges pensent que le pacte migratoire vaut la peine de faire chuter le gouvernement

Le pacte des migrations de l'ONU que le parlement fédéral soutient à l'exception des députés issus des rangs de la N-VA vaudrait-il la peine de faire chuter le gouvernement? Vous êtes une majorité à estimer que non d'après notre Baromètre RTL INFO Ipsos Le Soir.

Selon un sondage RTL INFO Ipsos Le Soir, les Belges considèrent que le pacte migratoire ne mérite pas les tensions politiques actuelles. Ils sont 44% à le penser au niveau national. Un tiers des Belges estime néanmoins que le désaccord concernant le pacte des migrations de l'ONU mérite de faire chuter le gouvernement belge et 25% sont sans avis.

Au niveau régional, 34% des Wallons estiment que ce pacte mérite de faire tomber le gouvernement, contre 37%. 29% sont sans avis. 35% des Bruxellois considèrent également que ce pacte vaudrait la peine de faire basculer le gouvernement, contre 45%. 20% sont sans avis.

30% des Flamands estiment que ce pacte mérite de faire tomber le gouvernement, contre 47%. 23% sont sans avis.

Cette vague de 2.532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1003 en Wallonie, 998 en Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 27 novembre au 4 décembre 2018. Les interviews ont eu lieu en ligne.

La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.