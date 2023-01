"On a gaspillé de l'argent !": André a repéré deux grosses erreurs dans le calendrier 2023 distribué par la Région wallonne

André et sa femme ont été surpris lorsqu'ils ont feuilleté le calendrier 2023 du Service Public de Wallonie (SPW). En effet, deux erreurs se sont glissées dedans.

"Ma femme l'a pris à la bibliothèque, où il était en libre-service", raconte André. Une fois à la maison, le couple va se rendre compte que le calendrier n'est pas tout à fait normal. "Ma femme a l'habitude de tout noter dans le calendrier et en inscrivant le jour des poubelles dans le mois de juillet, on a remarqué que le mois terminait un lundi et que le mois d'août commençait aussi le lundi", s'étonne André.

Effectivement, si vous regardez dans n'importe quel calendrier (ou sur votre smartphone), vous constaterez que le 1er août tombe un mardi et pas un lundi, comme indiqué dans le calendrier ci-dessous.

Intrigués, et en feuilletant le reste des pages, André et sa femme repèrent une seconde anomalie : le mois de novembre compte 31 jours.

"Mes petits-enfants savent combien de jours il y a par mois, j'ose espérer qu'au SPW ils le savent aussi", ironise André. Pourtant, la situation ne le fait que très peu rigoler. "C'est aussi par dépit qu'on a contacté la rédaction de RTL info. Ça a dû coûter un certain prix, on a gaspillé de l'argent", peste le retraité.

"Ça a été corrigé"

"C'est une erreur humaine qui a été commise", regrette Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. "On s'en est aperçu le lendemain de la publication, on les a retirés aussitôt. On a posé des autocollants pour les corriger et ils ont été redistribués ensuite. Ils n'ont pas été détruits ou quoi, il n'y a eu aucune perte". Une réponse qui rassurera André.

"Ce n'est pas grand-chose", ajoute le porte-parole qui affirme que seule "une petite centaine de calendriers sont partis avec (les) erreurs", et sans le feuillet autocollant de correction (qui visiblement, d'après notre constat sur place, doit être posé par celui qui reçoit le calendrier...)

"Ça été corrigé, c'est l'essentiel", conclut Nicolas Yernaux qui espère que cette petite bourde ne donnera pas lieu à des moqueries.