343.000 euros pour 39 associations dans le cadre du financement participatif de CAP48

(Belga) La campagne de financement participatif de CAP48, "LabCAP48 with CBC", a permis de récolter 343.000 euros pour 39 associations, un montant record pour cette dixième édition de crowdfunding qui s'est clôturée le 25 juin, ont fait savoir lundi les responsables dans un communiqué de presse.

Le Lab Cap 48 offre la possibilité à des associations actives dans les secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse d'obtenir, par le biais du financement participatif, une autre forme de soutien financier, complémentaire aux aides publiques. La collaboration avec CBC permet aux quatre premières associations qui ont récolté 50% de leur objectif financier de recevoir un bonus équivalent à ces 50%. Les quatre associations suivantes en termes de rapidité à atteindre la moitié de leur but financier ont reçu un bonus représentant 25% de cet objectif, et les autres associations reçoivent un bonus égal à la somme collectée avec un maximum de 500 euros. L'appel à candidatures pour la seconde édition de l'année (11e au total) est ouvert jusqu'au 9 août. Les associations désireuses de tenter leur chance sont invitées à remplir un dossier de candidature en ligne sur le site //lab.cap48.be. (Belga)