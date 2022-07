37 degrés dans l'air, 60 dans les véhicules: l'armée prépare son défilé du 21 juillet dans des conditions extrêmes (vidéo)

La Belgique est à 48h de célébrer une nouvelle fête nationale. Pour les soldats, l'heure est donc aux traditionnelles répétitions avant le défilé. Le tout dans des conditions particulièrement difficiles.

Il fait en effet 37 degrés dehors. Cela ne pose pas de soucis pour les détachements, qui sont partis en mission dans des environnements très extrêmes et parfois encore plus chauds que le nôtre. Ceci dit, pour les militaires aussi, des mesures sont prises pour éviter les insolations à 48h d'un défilé. Chacun a ainsi droit à une double ration d'eau, une boisson sucrée pour garder de l'énergie et un repas plus consistant a été proposé pour rester en forme durant toute la répétition, malgré ces températures élevées.

Sur certains véhicules, la température peut atteindre les 60 degrés ! Le Commandant avance même qu'il serait possible de faire chauffer du café sur la carrosserie de ces véhicules, tant la température y est impressionnante. De quoi donner une idée des conditions dantesques de ces répétitions.