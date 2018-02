39 communes n'ont ni 4G ni téléphonie mobile correcte: devinez dans quelle région elles se trouvent

Seules 39 communes belges n'ont ni 4G, ni accès à une téléphonie mobile sans coupure. Et ces 39 localités se situent toutes en Wallonie. La situation concerne 220.000 habitants, selon un décompte du cdH. En province du Luxembourg, on en dénombre quatorze, neuf en province de Liège, quatorze en province de Namur et deux en Hainaut.



Le député wallon cdH Dimitri Fourny va déposer le texte d'une résolution mardi au Parlement wallon pour que toutes les communes soient couvertes par la 4G. Invité ce matin par Bel RTL, Dimitry Fourny expliquait qu'il s'agissait là d'un enjeu technologique majeur, pour que la Région puisse poursuivre son développement. "Ne pas avoir de couverture 4G partout en Wallonie est un frein économique" (...)

Un peu plus tôt dans la semaine, le député dénonçait déjà la situation: "Ici, y'en a marre d'être sans cesse dans l'impossibilité d'utiliser partout son portable dans nos régions rurales parce qu'il n'y a pas de bonne couverture. Et, quand on entend que les Américains testent déjà la 5G, on se demande jusqu'où le fossé va continuer de se creuser".





Comment améliorer cette couverture?

"Un accord a été passé entre le gouvernement wallon et les opérateurs pour une période de 3 ans courant de 2016 à 2019. 60 millions d'euros vont être investis par les opérateurs pour améliorer le haut débit en Wallonie. Ce que nous demandons, c'est que en priorité, pour assurer l'égalité des Wallonnes et des Wallons, ces 60 millions soient investis sur une couverture globale, que la ruralité soit également couverte afin d'assurer la diffusion de la 4G sur l'ensemble de la Wallonie", a-t-il commenté ce matin sur BEL RTL.