4.664 agressions sexuelles signalées en Belgique en 2019, un record

Au total, 4.664 agressions sexuelles ont été signalées en Belgique l'année dernière, un record, selon les nouveaux chiffres dont a pu prendre connaissance le quotidien néerlandophone De Morgen.



Le nombre de signalements liés à des agressions sexuelles a augmenté de près de 25% au cours des dix dernières années, selon les nouveaux chiffres de la base de données du Collège des procureurs généraux. En 2010, 3.757 victimes, principalement des femmes, s'étaient adressées à la police. L'an dernier, elles étaient 4.664. "Je vois une nouvelle évolution", a déclaré la directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, Liesbet Stevens. "Pendant des années, le nombre d'agressions sexuelles a fluctué autour de 3.500. Depuis 2017, nous avons reçu plus de 4.000 plaintes et ce nombre continue d'augmenter."

Les experts soulignent que la création de centres de prise en charge des violences sexuelles a un impact sur l'évolution du nombre de signalements. Il n'existe pour l'instant que trois centres en Belgique (Bruxelles, Liège et Gand), mais ceux seront bientôt agrandis et trois autres verront le jour (Charleroi, Anvers, Louvain). La ministre de l'Égalité des chances, Nathalie Muylle, a débloqué 6 millions à cet effet.