42 magasins Carrefour Market en grève ce jeudi en Wallonie et à Bruxelles: "Nous souhaitons une autre politique de l'emploi!"

Plusieurs magasins Carrefour Market du groupe Mestdagh sont en grève ce jeudi. Les travailleurs des supermarchés wallons et bruxellois sont en désaccord avec la politique de l'emploi du groupe. Ce qu'ils souhaitent ? Plus de régularisation au niveau des contrats de travail.

42 magasins Mestdagh intégrés sur les 49 que compte le groupe alimentaire sont à l'arrêt ce jeudi. En cause ? Les différents représentants des travailleurs ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la politique de l'emploi chez Mestdagh, ce lundi lors d'une réunion. Face à des conditions de précarité de plus au plus pénibles pour les travailleurs, ces derniers se sont mis en grève pour se faire entendre. "Chez Mestdagh, les salaires restent assez bas. Il y a énormément de temps partiels, et ce sont des petits temps partiels. Il n'y a pas vraiment d'aménagements de fin de carrière", déplore Evelyne Zabus, Secrétaire Permanente à la CNE.

De nombreux travailleurs en fin de carrière réclament en effet des modifications d'horaires afin de bénéficier de journées plus légères avec des heures de travail davantage espacées sur la semaine. "C'est refusé", poursuit Evelyne Zabus.

Dans le même ordre d'idées, les employés pointent également du doigt les types de contrats de travail. Ils souhaitent plus de stabilité et une transformation de tous les avenants en CDI. Alors que le groupe Mestdagh a vécu une grosse restructuration voilà deux ans, aujourd'hui, le constat reste pourtant le même : toujours autant de temps partiels au sein des supermarchés et de nombreux intérimaires chaque semaine. "Les gens qui sont en temps partiels font des avenants de deux ou quatre heures de manière régulière. Un travailleur en CDI de 24h fait systématiquement deux ou quatre heures en plus chaque semaine donc, officiellement il fait 28 heures. Aujourd'hui, on veut plus de stabilité et donc réallouer des heures définitives à ceux qui font des avenants de manière régulière", insiste la Secrétaire Permanente à la CNE.

Il y a quelque chose qui cloche avec leurs calculs si systématiquement il faut prendre des centaines d'étudiants ou intérims toutes les semaines

Selon eux, les raisons avancées par le groupe Mestdagh ne sont pas correctes. Il y aurait un décalage entre les besoins réels de l'entreprise et les besoins théoriques, estimés par la direction. "Nous ne somme pas d'accord avec leurs chiffres. De ce qu'on voit sur le terrain, on a besoin de plus de monde... Il y a quelque chose qui cloche avec leurs calculs si systématiquement il faut prendre des centaines d'étudiants ou intérims toutes les semaines."

Avec cette action forte, aujourd'hui, les centaines de travailleurs en grève attendent des solutions concrètes et structurelles. "On attend en tout cas quelque chose qui tient un peu plus la route et qui peut être justifiable auprès du personnel. On peut comprendre que l'entreprise ait besoin de flexibilité mais ce qu'ils nous mettent sur la table, c'est trop ! Comment voulez-vous dire à quelqu'un qu'on ne va pas régulariser la totalité de ses heures même elle fait des heures en plus à côté chaque semaine… Ce ne sont pas des demandes qui sorte de nulle part. Nous ne sommes pas des irresponsables..." conclut Evelyne Zabus.

Du côté du groupe Mestdagh, on ne souhaite pas commenter les faits pour le moment. Cependant, on nous assure "regretter les actions en cours".