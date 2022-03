5.000 places de crèche vont être créées à Bruxelles et en Wallonie: certaines seront disponibles immédiatement

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles donne son feu vert à la création de près de 5000 nouvelles places de crèche en Wallonie et à Bruxelles d’ici 2026, a indiqué la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard.

La création de nouvelles places d’accueil se fait en étroite collaboration avec les régions, responsables des politiques d’emploi et d'infrastructures. Avec l’accord qui doit intervenir ce jour en Gouvernement wallon, qui vient s’ajouter à celui de Bruxelles en décembre dernier, les projets visant la création de près de 5000 places en Wallonie et à Bruxelles vont pouvoir être lancés.

Concrètement, pour Bruxelles, les 876 places du volet 1, pour lesquelles les infrastructures existent déjà, vont s’ouvrir immédiatement. Les appels à projets pour le second volet, portant sur la création de 1.224 nouvelles places, vont en outre pouvoir être lancés, apprend-on via un communiqué.

Les modalités pour la Wallonie seront dévoilées par le Gouvernement wallon ce jeudi par les ministres en charge de l’Emploi et des Infrastructures.

Ces places financées en partie par les Régions, tant wallonnes que bruxelloises, viennent élargir l’offre d’accueil dans les crèches subventionnées par l’ONE, accessibles à un tarif calculé en fonction des revenus des parents.

La Fédération Wallonie-Bruxelles rappelle que trouver une place d’accueil pour son enfant représente un défi pour de nombreuses familles, particulièrement dans certaines communes.

"Plus de places, et des places de qualité, ce sont plus de chances pour plus d’enfants de bien démarrer leur vie. Par ailleurs, ces nouvelles places viennent également soulager de nombreuses familles et soutenir l’emploi, particulièrement pour les femmes et nous pouvons nous en réjouir. Je pense en priorité aux femmes en situation de monoparentalité", a indiqué Bénédicte Linard.