5 ans des attentats de Bruxelles: l'aide aux victimes reste très perfectible malgré quelques avancées

Notre série de reportages consacrés au 5ème anniversaire des attentats de Bruxelles se penche aujourd’hui sur le sort des victimes, longtemps laissées pour compte. La commission d’enquête parlementaire attentats a émis une série de recommandations à leur propos afin d’améliorer l’information, de simplifier les procédures et d’assurer un encadrement humain et efficace. 5 ans plus tard, où en est-on ? Si demain la Belgique était frappée par un nouvel attentat, les victimes seraient-elles mieux traitées ?

C’est depuis son lit d’hôpital qu’Abdallah Lahlali, une des victimes des attentats, nous montre sa nouvelle carte de stationnement pour personne handicapée… valable 2 ans seulement. "Je crois qu’ils imaginent que ma jambe va repousser !" Mais sa jambe perdue dans l’attentat de Zaventem ne repoussera pas. Dans deux ans, il lui faudra encore remplir des pages de questionnaires et subir une nouvelle expertise. "Ce n’est pas possible tout ça. Ils ont tout en fait dans leurs ordinateurs. C’est très lourd pour les victimes. Normalement on va chez un expert et cet expert le donne à tout le monde", s’étonne-t-il.

Entente du côté des assureurs

Si souvent décriés, les assureurs prennent les devants pour l’avenir. "Les assureurs se sont aujourd’hui entendus pour qu’un assureur prenne la conduite des opérations, désigne le médecin, et le rapport du médecin sera partagé entre compagnies qui en ont besoin", assure Wauthier Robyns, porte-parole de l’union professionnelle des entreprises d’assurance (Assuralia).

Un guichet central... qui n'apportera rien

À l’avenir, les victimes d’attentats bénéficieront au moins d’un guichet central d’information, celui-ci existe désormais sur papier. Mais "même s’il y avait un guichet d’information ça ne changerait rien quant à la lourdeur de toutes ces procédures", regrette Valérie Gérard, l’avocate de Life4Brussels, l’association pour l'aide et l'accompagnement des victimes d'attentats.

Vers un fonds de garantie ? Encore rien en 5 ans

Depuis 5 ans, cette association plaide pour un fonds de garantie sur le modèle français. Autrement dit, l’Etat indemnise puis se retourne vers les assurances. "Ça limiterait le nombre de procédures à introduire par les victimes parce que c’est ça qui complexifie les choses. La multitude d’interlocuteurs, d’expertises et de démarches à accomplir", ajoute Me Gérard.

Aujourd’hui, les victimes d’un attentat à l’arme à feu commis en rue ne sont pas couvertes par une assurance. Le fonds de garantie permettrait également de résoudre ce problème. Les gouvernements y travaillent, nous dit-on, depuis 5 ans…

Dernière avancée en date: à partir de l’été prochain, des coachs accompagneront les victimes dans leurs démarches à l’initiative de l’association V-Europe, une autre association de victimes de terrorisme.