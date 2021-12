5 mois après les inondations, édition spéciale du RTL INFO 19h depuis Pepinster auprès des victimes

À l'approche de Noël et alors que l'hiver s'est installé, les équipes d'rtlinfo sont retournés auprès des sinistrés des inondations. Une édition spéciale du RTL INFO 19h sera présentée par Luc Gilson en direct de Pepinster ce soir.

Rappelons que ces inondations ont fait 38 victimes, et près de 100.000 personnes ont au total été touchées dans 209 communes.

5 mois après, de nombreuses victimes des ces inondations ne savent pas quand elle pourront retourner vivre dans leur maison.

Une commission d’enquête est aussi toujours en cours au parlement wallon. Elle se réunit chaque vendredi et passe en revue les événements des 14 et 15 juillet minute par minute pour comprendre et établir les responsabilités.