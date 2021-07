5 personnes sur 645 ont réussi leur 1ère BAC en psychologie à l'UCLouvain: les étudiants dénoncent les examens

Pour de nombreux étudiants, la fin d'année a été compliquée en raison du coronavirus. Pour ceux de 1ère BAC en psychologie à l'UCLouvain, c'était peut-être même encore plus dur. Cette année, seules cinq personnes ont réussi sur 645 inscrits: c'est moins de 1%. Les représentants des étudiants estiment que certains des examens sont inappropriés et dénoncent un manque de moyens.

Au moment de découvrir ses résultats, c'est la déception pour Sarah. Etudiante en 1ère bachelier en psychologie à l'UCLouvain, elle n’a pas réussi en première session. "Franchement, je pense que j'ai bien travaillé. J'ai étudié pendant des heures. J'ai refait des synthèses. J'ai fait le maximum. Mais les modalités d'examen font que même en connaissant la matière à 100%, il se peut qu'on n'ait pas réussi l'examen", confie Sarah.

Au mot près on n'a pas le point

La session a été catastrophique cette année dans sa faculté. Sur 645 étudiants, seuls cinq ont réussi. 640 sont donc en échec.

Beaucoup de ces jeunes ont le même avis que Sarah: ce sont les modalités des examens qui sont à remettre en question. "C'est des mots… Au mot près on n'a pas le point. Si on n'a pas toutes les lettres correctes, on n'a pas le point non plus. Donc c'est vraiment au détail près, et ça ne reflète pas mon étude", explique Sarah.

Des examens qui doivent être corrigés de manière informatisée

Les cours en distanciel ont compliqué l’année académique. Mais le taux de réussite est faible depuis plusieurs années dans cette faculté. Les étudiants dénoncent un problème structurel et un manque de moyens. "On est obligé de faire un certain type d'examen. Des examens qui doivent être corrigés de manière informatisée parce que le professeur ne peut pas se permettre de corriger de manière individuelle chaque examen. Et donc il ne peut pas faire des questions ouvertes ou des oraux avec les étudiants. Parce que ça prendrait trop de temps et qu'on n'a pas assez de ressources humaines ainsi que financières pour permettre aux professeurs d'évaluer de manière adéquate les étudiants", indique Vivian Chojnacka, présidente du bureau des étudiants à la faculté de psychologie de l'UCLouvain.

Il reste la deuxième session en août, mais certains étudiants risquent d'abandonner avant. Les autorités de la faculté sont conscientes de la problématique. Elles n’ont pas donné suite à nos sollicitations.