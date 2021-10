50.000 passagers attendus ce vendredi à l'aéroport de Bruxelles: attention, une grève du zèle de la police risque de troubler les départs

A l'aéroport de Bruxelles, on attend 50.000 passagers ce vendredi. Ces chanceux ont décidé de partir à l'étranger pour les vacances de Toussaint. L'aéroport retrouve presque un taux de fréquentations d'avant le Covid. Les destinations au soleil ont évidemment la cote. Mais attention à ceux qui prennent l'avion demain, la police aéroportuaire va mener une grève du zèle.

"Pour Tenerife, vous pouvez aller par ici s’il vous plait", demande ce jeudi matin une hôtesse à l’’aéroport de Bruxelles. Ces voyageurs sont les premiers à partir alors que la semaine n’est pas encore terminée.

Envie de soleil et de détente

L’envie de vacances est plus forte que tout pour cette période de Toussaint. Cela fait par exemple 20 ans qu’un couple de Lessines n’a pas pris l’avion. "On a décidé en dernière minute de partir. Envie de soleil et de s’évader", explique la vacancière.

Pour éviter la foule du weekend, certains ont fait sécher les cours des enfants. "On est partis pendant les grandes vacances et maintenant on se prend une petite semaine pour se reposer", explique un père de famille. "Je vais aller à la piscine avec mon amie Océane et on va aussi se balader", prévoit une jeune fille dans la file pour le check in.

"En ce moment, on est stressés, on est embêtés avec toutes ces histoires de Covid et on a envie de partir, de bouger", confie un autre voyageur.

Tenerife au top des destinations

Près de 50.000 personnes sont attendues demain à l’aéroport de Bruxelles. Le hall des départs est encore un peu calme avant la cohue. Les destinations favorites sont l’Espagne, l’Egypte, la Turquie et le Cap-Vert, mais le grand vainqueur de cette saison se nomme Tenerife. "Les îles Canaries enregistrent 2/3 des réservations pour cette semaine de Toussaint. Ce qui est vraiment énorme", indique Sarah Saucin, porte-parole du tour opérateur TUI qui enregistre le même niveau de réservations qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Un signal positif qui rassure l’ensemble du secteur aérien.

Une grève du zèle prévue demain

Mais si vous partez demain en avion, prenez vos dispositions. La police des frontières annonce une grève du zèle à l'aéroport de Bruxelles. Pour l’instant, il est difficile de connaître l’impact de ce mouvement pour les voyageurs car nous ne disposons pas encore du nombre de policiers de la zone aéroportuaire qui vont participer à cette action.

Les policiers seront plus attentifs, ils vont davantage contrôler

Même les autorités de l’aéroport affirment ne pas savoir exactement l’importance de ce mouvement de grogne. Cela risque en tout cas de compliquer la situation des voyageurs. Cela pourrait conduire à des files importantes. "Le syndicat qui a lancé cet appel à la grève a expliqué qu’effectivement les policiers seront plus attentifs, ils vont davantage contrôler et vérifier les documents. Cela veut dire des files d’attente qui vont s’allonger jusqu’à 1 heure ou même un peu plus à l’attente au départ ou à l’arrivée", indique Sébastien Rosenfeld, en direct dans le RTL INFO 13H.

On vous conseille dès lors d’être prévoyants si vous prenez l’avion ce vendredi.