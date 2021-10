Grève du zèle de la police dans les aéroports: voici l'avance à prévoir à l'aéroport de Bruxelles

A l'aéroport de Bruxelles, on attend 50.000 passagers ce vendredi en vue des vacances de Toussaint. Attention cependant: les syndicats de police ont annoncé une "grève du zèle" dans les aéroports de Bruxelles, mais aussi de Charleroi.

Il faut être prudent et prévoyant si vous prenez l'avion ce vendredi. Dès 6H du matin, la police aéroportuaire effectuera une grève du zèle aux aéroports de Bruxelles et de Charleroi. Les policiers seront donc encore plus attentifs aux contrôles d'identité, aux bagages, etc. Cela risque de créer des files plus importantes et des perturbations qui pourraient s'amplifier au fil de la journée. Les syndicats de police demandent plus de moyen pour accomplir leurs missions et dénoncent un manque d'effectifs.

2H30 à l'avance pour un voyage dans l'espace Schengen, 4H hors-Schengen

Ce vendredi est pourtant annoncé comme chargé. Près de 50.000 personnes sont par exemple attendues à l’aéroport de Bruxelles. Difficile de dire à l'avance quelles seront les conséquences exactes, mais la prudence est de mise. "Avec cette grève du zèle, on s'attend à des temps d'attente prolongés. On conseille à nos passagers d'arriver bien à temps à l'aéroport, même plus tôt que la normale. Pour un vol Schengen, que les passagers arrivent 2H30 à l'avance. Pour un vol non-Schengen, que les passagers arrivent entre 3H30 et 4H avant leur vol", a conseillé ce jeudi soir Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport de Bruxelles.