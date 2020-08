Pourquoi seul un Belge sur deux de retour d'une zone rouge respecte l'obligation de se faire tester?

Selon le ministre en charge de l'approvisionnement du matériel, Philippe De Backer, un Belge sur deux de retour d'une zone rouge ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, à savoir se soumettre à un test et respecter une quarantaine.

Selon le journal le Soir, qui relaie une réponse du ministre Philippe De Backer (Open VLD) apportée en commission parlementaire, seul un Belge sur deux revenant d’une zone rouge à l’étranger respecte l’obligation de se faire tester (afin de détecter une éventuelle contamination au coronavirus). Est-ce par manque de disponibilité dans les centres de tests? Par négligence de la part des citoyens? Par méconnaissance de la mesure? Interrogé à ce sujet par notre rédaction, le ministre penche plutôt pour la négligence des citoyens. "Les consignes sont claires : les gens qui sont de retour d'une zone rouge doivent se mettre en quarantaine, c'est le plus important, et se faire tester, rappelle Philippe De Backer. On a suffisamment de tests disponibles. Certains centre de tri doivent encore ouvrir, par exemple dans certaines régions, une grande partie de ces centre étaient fermés en mai et juin et ils sont en train de rouvrir. Les gens ont aucune raison de ne pas faire le test ni de ne pas respecter une quarantaine. Les call center vont maintenant prendre contact avec ces gens et les pousser à faire ce test".

Pour rappel, il est possible de voyager en Europe à l’exception des zones dites rouges, c’est-à-dire classées de la sorte par le ministère des Affaires étrangères. Il existe une interdiction de voyager dans ces lieux. Ceux qui en reviennent (par exemple, qui se trouvaient dans une zone verte ou orange subitement devenue rouge, ndlr) doivent se soumettre à deux obligations : effectuer un test et respecter une auto-quarantaine.

Néanmoins, malgré l’obligation, le ministre De Backer explique que près de la moitié des touristes de retour d’une zone rouge ne se font pas tester. Le journal Le Soir précise qu’il existe de grandes différences régionales : ainsi, plus de personnes se font dépister en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles.

Par ailleurs, moins de 2% des tests effectués par les touristes revenants de zones rouges sont positifs, nous apprend encore le journal Le Soir.