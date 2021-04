Hier, à la sortie du Comité de Concertation, Alexander De Croo annonçait sur notre plateau que 500.000 personnes seraient vaccinées entre le 1er et le 8 mai. Une réelle possibilité, la Belgique ayant prévu une énorme accélération des livraisons.

La réouverture des terrasses le 8 mai, et non le 1er, c'était un choix. Le Comité de Concertation a en effet tablé sur une semaine de différence afin de profiter de l'accélération de la vaccination dans notre pays. En effet, Alexander De Croo annonçait hier dans le RTL INFO 19H que 500.000 personnes seraient vaccinées entre le 1er et le 8 mai.

Mais est-ce réellement possible ? "On y sera assez facilement sur l'ensemble du territoire", rétorque Sabine Stordeur, responsable du groupe de travail vaccination. Pour ce faire, la Belgique compte sur les livraisons, qui vont grandement s'accélérer dans les prochaines semaines, surtout en mai. "Très clairement, en une semaine, nous sommes capables d'assumer 300.000 à 500.000 vaccinations. Nous allons recevoir plus d'un millions de doses des trois vaccins en deux semaines et sur l'ensemble du mois de mai, 1,5 million de doses Pfizer sont attendues", précise Sabine Stordeur, . 1 million de doses pourraient même être injectées la première semaine de mai.

Jusqu'ici, le pic belge se situe à 366.000 vaccinations, atteint la semaine dernière. 2 millions de personnes ont déjà reçu une première dose dans notre pays.