540 internés dans les prisons belges, en attente de soins

Le nombre d'internés dans les prisons belges est en baisse depuis plusieurs années, mais il tend à stagner. En ce moment, 540 internés se trouvent en cellule, ressort-il des chiffres du service public fédéral Justice publiés jeudi par De Morgen.

En 2014, 1.100 internés se trouvaient encore dans les prisons belges. Il s'agit de personnes qui ont commis un crime, mais qui ne sont pas reconnues coupables en raison de leur santé mentale. A partir de 2014, le nombre a commencé à baisser, jusqu'à 580 en 2018. Un an plus tard, ils sont encore 540. Sous l'impulsion du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), les conditions pour interner les personnes ont été durcies, le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques a été augmenté et deux centres de psychiatrie légale (CPL) ont ouvert.

Un autre centre doit ouvrir à Wavre, mais pas avant 2023. A Paifve, une prison qui compte 199 internés doit être transformée en CPL, mais cela prend du temps. Ces délais expliquent que le nombre d'internés en prison stagne momentanément.