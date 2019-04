55 métiers liés à la construction en pénurie en Wallonie: "Nous sommes à la recherche de profils qualifiés"

Les métiers de la construction qui recrutent. Beaucoup de postes sont en pénurie. On recherche notamment, des ouvriers spécialisés dans les voiries. La pénurie est telle qu'aujourd'hui, on engage des personnes totalement inexpérimentées. On leur propose une formation et un job dès le début de leur apprentissage. A Liège, par exemple, 26 personnes sont en train d'être formées pour construire les lignes du prochain tram.

En participant à cette formation, c’est surtout dans un projet colossal qu’ils s’engagent: changer le visage de la Cité Ardente en déconstruisant les voiries d’ici 2020 pour en reposer de nouvelles.

"Savoir qu’on travaille sur un tel projet, cela donne une certaine fierté à la fin", confie Remy, un stagiaire.

"Physiquement, il faut tenir. C’est un métier qui apporte une grande satisfaction car on voit ce qu’on fait. Une fois qu’on a construit une place public, on est toujours fier", indique Jean-Louis Fernandez, un formateur.

Maçons, électriciens, couvreurs, chauffagistes… Au total 55 métiers liés à la construction sont jugés en pénurie en Wallonie.

"Pour le moment, mes concurrents et nous, nous sommes à la recherche de profils qualifiés. Cela ne se trouve pas, donc je n’ai pas envie de débaucher à gauche ou à droite. On essaye ainsi de former un maximum", déclare Pierre Morrier, le directeur de l’agence Sud-est Crisnée – Colas Belgium.

Après dix semaines de formation, les 26 stagiaires passeront également dix semaines en entreprise pour appréhender les risques du métier, avec à la clé, des engagements dans le secteur de la construction de la région.