6 nouvelles règles de sécurité routière pour les usagers faibles: vélos et trottinettes mieux protégés?

Le code de la route change pour les usagers faibles. Plusieurs mesures vont entrer en vigueur à la fin du mois pour protéger les cyclistes et les conducteurs de trottinette. 6 nouvelles mesures vont être mises en place.

La mobilité douce séduit toujours plus de Belges et le code de la route s’adapte à son succès. Plus de limitation à 18km/h, les trottinettes pourront désormais rouler jusqu’à 25km/h. Voilà de quoi notamment faciliter les montées. En revanche, il n'y a toujours pas d’obligation de porter un casque, car cela risquerait de dissuader certains usagers.

"C’est difficile d’obliger quelqu'un qui sort de la gare et qui prend trottinette électrique pour 1 km d’avoir dans son sac un casque. On veut vraiment le recommander, mais difficile de rendre obligatoire", explique Benoit Godart, porte-parole de Vias.

En revanche, les vélos, eux, gagnent plus de sécurité. Désormais, pour les dépasser hors agglomération, les voitures doivent mettre une distance non plus d’un mètre mais d’un mètre cinquante. Des centimètres qui font toute la différence.

"Souvent, les voitures roulent à grande vitesse, explique Aurélie Willems, porte-parole du Gracq. Et donc cela apporte plus de sécurité au cycliste plus on laisse de la distance. Dans les faits, c'est difficile à verbaliser, mais communiquer sur le fait qu'il est important de laisser de la distance quand on dépasse un cycliste, c’est quelques chose de très important."





Les trottoirs pour les enfants jusque 10 ans

Les enfants pourront rouler jusqu’à l’âge de 10 ans au lieu de 9 sur les trottoirs, et le feu vert intégral pour les cyclistes sera mis en place pour leur permettre d’emprunter ensemble un carrefour avant les voitures. Un système déjà utilisé aux Pays-Bas, mais moins facile à instaurer chez nous.

"Ce n’est pas pour autant que du jour au lendemain, on va avoir beaucoup de ces carrefours un peu partout. Non, il faut flux très important de cyclistes, et donc à Bruxelles pour l'instant, il n'y a pas de lieu qui s’y prête", ajoute Benoit Godart.

Avantage aussi pour les marcheurs : ils doivent emprunter le passage piéton s’il se trouve à moins de 20 mètres et non plus 30. A pied ou à deux roues, la mobilité durable est plus que jamais encouragée.