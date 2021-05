600 euros pour une réparation de frein qui en vaut 25: Christophe Deborsu débusque un garagiste peu scrupuleux

Le magazine Exclusif s'attaque au business des arnaques automobiles. Christophe Deborsu a mené l'enquête notamment chez un garagiste qui a essayé de l'arnaquer en lui faisant payer une réparation nettement plus cher que normalement.

Un prix exorbitant : 600 euros alors que le coût réel de la réparation est de 25 euros, soit 24 fois moins cher. Christophe Deborsu décide de révéler qui il est au garagiste.

"Pour tout vous dire, c'était une caméra cachée de RTL", lance le journaliste. Il explique au réparateur que la voiture qu'il a fait diagnostiquer est celle d'un garagiste et n'a aucun problème de frein.

"Ah mais j'ai pas regardé moi, je regarde comme ça", lui répond l'homme.

"Vous alliez la prendre et vous alliez faire les réparations", reprend Christophe Deborsu face au garagiste qui se défend : "J'allais la mettre sur un pont et regarder".

L'homme est pris en flagrant délit et change brusquement d'attitude. Il prétend que même en un coup d'œil, on voit que les disques sont quand même usés. Mais il garantit qu'en la mettant sur le pont le lendemain, s'il avait constaté qu'il n'y avait aucun problème avec ce véhicule, il aurait rappelé son client sans lui faire payer. "Si y'avait rien, je vous appelle et je vous dis 'ok'", prétend le garagiste.

"Pour être tout à fait honnête, c'est pas l'impression que vous nous avez donné", conclut Christophe Deborsu.

La suite de cette enquête sur le business des arnaques automobiles, c'est ce soir dans Exclusif, à 19h45 sur RTL-TVI.