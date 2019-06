61 permis retirés lors du week-end sans alcool au volant

La police fédérale de la route et 109 zones de police locale ont contrôlé 37.013 conducteurs entre vendredi soir et lundi matin, à l'occasion du week-end sans alcool au volant. Parmi eux, 618 roulaient sous influence de l'alcool, soit 1,67% des usagers contrôlés, indique la police mercredi.



Lors du week-end, 154 permis de conduire ont été retirés, ajoute la police. Lors de l'édition de juin 2018, 2,24% des automobilistes contrôlés étaient en infraction et 161 retraits de permis avaient été effectués. "La tendance est donc à la baisse et nous ne pouvons que nous en réjouir!", salue la police.

Par ailleurs, 61 conducteurs se sont vu retirer leur permis car ils roulaient sous influence de stupéfiants. Lors de l'édition de juin 2018, 46 permis avaient été retirés pour cette raison.

L'objectif du week-end sans alcool au volant reste toujours le même: sauver des vies, rappelle la police. Il faut sensibiliser les automobilistes à ne pas conduire sous influence d'alcool ou de stupéfiants, alors que "de réelles alternatives existent en nombre".