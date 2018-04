70% des Belges vivent dans un logement trop grand: voici les personnes concernées

Selon l'Institut pour un développement durable, 70% des Belges occupent un logement trop grand par rapport au nombre de personnes qui l'occupent. Les personnes âgées sont les plus concernées. Un reportage de Fanny Linon et Alain Hougardy.

De nombreux Belges occupent un logement trop grand. C'est le cas de Josiane et Michel. Le couple habite dans une maison avec étages. Ils pensent qu'ils déménageront plus tard dans un logement plus petit. "Si on se retrouve à un certain moment à ne plus être mobile ou à avoir des difficultés à monter les escaliers, on installera dans un premier temps ce qu'il faut pour pouvoir continuer, mais je pense qu'à un moment il faut prendre d'autres décisions", a avoué Josiane.



La mère de Michel a 94 ans et la déloger n'est pas envisageable. "Ca peut poser un problème pour elle qui a eu l'habitude de vivre seule dans sa maison depuis 20 ans", a confié Michel.





"C'est difficile surtout si c'est en pleine ville"



Philippe Defeyt, directeur de l'institut pour un développement durable, propose une solution. Il faut aller vers des politiques incitatives. "Si il y avait plus de logements adaptés à des personnes âgées comme les résidences services sociales on pourrait amener plus de personnes à quitter volontairement leur logement et libérer ainsi des logements qui deviendraient occupables par des familles avec enfants", a détaillé Philippe Defeyt.



Le problème se pose aussi pour les personnes seules. En ville, l'accès au logement s'avère parfois compliqué financièrement. "C'est difficile surtout si c'est en pleine ville. Il y a le logement, mais il y aussi tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire le parking, les aménagements pour les vélos, les caves, etc. Donc c'est difficile de trouver, quand on est seul, un logement a un prix raisonnable tout en ayant toutes ces facilités là", a confié Julien Devos.



L'étude montre que les personnes de plus de 65 ans sont les plus concernées. En 2016, 86% d'entre elles vivaient dans un logement trop grand.