75 ans de la Bataille des Ardennes: voici les 3 moments forts à ne pas manquer ce week-end

Les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, qui s'étaleront sur quatre jours, ont débuté vendredi à Bastogne.

C'est un long week-end de commémorations et d'émotion qui a débuté à Bastogne. On y célèbre les 75 ans de la Bataille des Ardennes, la dernière offensive d'Hitler avant sa défaite. Fanny Dehaye nous donne les trois activités "immanquables" en direct dans le RTL INFO 19H.

- Le spectacle son et lumières sur le site du Mardasson: "Il commence samedi en fin de journée, avec plus d'une centaine de figurants qui retraceront les grands moments de la bataille des Ardennes autour d'un show son et lumières. Le spectacle est entièrement gratuit".

- L'aérodrome éphémère: "Ce sera l'occasion pour les amateurs d'être au plus près des modèles qui volaient dans les airs dans les années 40".

- Le village reconstitué: "A Hardigny, il y aura un village entièrement décoré comme dans les années 40, histoire de voir comment l'on vivant dans ces temps de guerre".

Il y aura également des défilés de voitures prévus dimanche aux alentours de 12h30 dans le centre de Bastogne.

Lundi, la cérémonie sera plus protocolaire, puisque les souverains feront le déplacement, ainsi que divers représentants politiques belges et étrangers.