75 ans de la libération d'Auschwitz: rescapée de la Shoah, Fanny s'inquiète de l'antisémitisme toujours présent

Le roi Philippe est à Jérusalem, comme une quarantaine de dirigeants du monde entier, pour assister aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence ou encore le prince Charles sont présents pour faire front commun contre l'antisémitisme. Des milliers de policiers et de forces de sécurité quadrillent Jérusalem en ce moment. La cérémonie a démarré à midi 30.

Sur place à Jérusalem, notre envoyé spécial RTL info Sébastien Rosenfeld était en direct ce midi. Ces commémorations sont présentées comme le plus important rassemblement politique de l'histoire d'Israël.

Un rassemblement inédit



C'est un rassemblement inédit, confirme notre journaliste. Les plus grands dirigeants du monde sont côte à côte pour dire non à l'antisémitisme. 75 ans après la libération des camps de la mort, celui d'Auschwitz reste toujours présent. Et cette cérémonie qui débute est là plus que jamais pour montrer qu'il faut lutter encore et encore contre l'antisémitisme.

Le discours de la Russie et des Etats-Unis très attendus



Des discours sont très attendus de la part des anciens pays alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Des mots qui seront très écoutés. Vladimir Poutine a tendance quelques fois à revisiter l'histoire et oublier le pacte avec les nazis en 1939, avant le grand retournement en 41 et l'engagement des Soviétiques dans la guerre.



Elle échappe aux Allemands à 13 ans



Plusieurs rescapés de la Shoah participent aussi aux commémorations. Ils se disent inquiets face à un certain relent antisémite. Sébastien Rosenfeld a rencontré une rescapée française. Elle s'appelle Fanny Ben-Ami et a aujourd'hui 89 ans. En 1943, elle a 13 ans. Elle fuit la guerre depuis le début et va se retrouver avec un groupe d'enfants, qu'elle va, d'une certaine façon, prendre sous son aile. Elle va réussir à éviter les autorités allemandes et à s'échapper. C'est une histoire extraordinaire qui a d'ailleurs permis un film, en 2016, "Le voyage de Fanny".



Fanny vit aujourd'hui à Jérusalem et elle s'inquiète toujours de la montée de l'antisémitisme. Elle témoigne plus que jamais auprès des jeunes générations.



"Et que c'est un poison, cet antisémitisme. Je dis aussi que les prisons et les punitions ne servent à rien. Au contraire. Dans les prisons, ils font encore des plans pour le prochain meurtre. Ce qu'il faut faire, c'est parler".