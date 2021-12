80% des restaurants wallons fermés le 31 décembre: "Je ne comprends pas comment on peut arranger un restaurant et fermer à 23h"

Le secteur de l’Horeca n’est pas soulagé depuis le dernier Comité de concertation. Les restaurateurs espéraient pouvoir rester ouverts après 23h pour l’occasion du réveillon de nouvel an, mais ça ne sera pas possible cette année. La plupart ne seront donc pas ouverts le 31.

Despina Hatzigeorgiou n’ouvrira pas son restaurant grec pour le réveillon. Il lui parait impensable de servir sans permettre à ses clients de fêter les 12 coups de minuit dans son établissement : « Moi je ne comprends pas comment on peut arranger un restaurant et fermer à 23h un soir de réveillon. Moi c’est pour la clientèle que je n’ouvre pas, pour ne pas les presser et les chasser à 23h ». Elle n’est d’ailleurs pas seule à penser de la sorte : selon la Fédération Horeca Wallonie, 80% des restaurants wallons seront fermés le 31. Une décision qui n’a pas été faite de gaieté de cœur : Quentin Fourneau, chef de salle, dit ressentir « de la tristesse, du dégout »

Cette fermeture est surtout justifiée par l’impossibilité de trouver un équilibre financier. Généralement, le menu est plus festif, et engendre des coûts plus importants, mais cela ne serait pas rentable dans ces conditions : « on met souvent une coupe de champagne en apéritif d’office, on offre un petit cadeau au moment du dessert, il y a une animation prévue aussi qui n’est pas en supplément, … Les frais sont beaucoup plus importants qu’un menu classique pendant l’année. » explique le chef Fabrizio Chiricco.

Ce phénomène avait déjà été remarqué les autres années, mais est aujourd’hui amplifié par la crise sanitaire, et les mesures en vigueur. Ils seront en revanche bien plus nombreux à ouvrir le 1er janvier.