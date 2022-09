"Tout le monde est surchargé": avec la fin des beaux jours, les ramoneurs croulent sous les demandes

Avec le froid qui arrive et l'été qui s'en va, les ramoneurs sont pris d'assaut et particulièrement cette année. L'augmentation des prix du gaz pousse certains ménages à changer de système de chauffage et à passer au poêle à bois ou à pellets afin de faire des économies.

Christian Vogeleer est ramoneur depuis une dizaine d'années. Depuis le mois dernier, il n'arrête pas de travailler. Il réalise une dizaine de ramonages de cheminée par jour dans le Brabant wallon essentiellement et à Namur. C'est bien plus que les années précédentes et c'est surtout 800% d'augmentation par rapport au mois d'août. "Je reçois une trentaine de mails par jour auxquels il faut répondre", confie-t-il à notre micro.

Il s'agit la plupart du temps d'un ramonage classique, mais aussi, et c'est nouveau de cette année, d'une remise en service de vieilles installations. Cela concerne 20% des demandes. Les années précédentes, il n'en avait pas du tout. "J'ai des échos des grossistes et tout le monde est surchargé, y compris les placeurs de poêles qui ont parfois un an ou un an et demi d'attente avant leur passage", ajoute le ramoneur.

Pour un ramonage classique, comptez 65 euros, à cela s'ajoute les frais de déplacements. Une démarche qu'il est obligatoire de réaliser chaque année.