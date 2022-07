9 Belges dont 3 francophones parmi les 100 meilleurs glaciers du monde: voici où déguster leurs glaces

On en déguste beaucoup pendant les vacances, et surtout, quand il fait chaud… les glaces ! Un concours mondial de référence récompense les 100 meilleurs glaciers du monde. Dans ce classement figurent 9 Belges dont 3 francophones. Et les saveurs sont très originales…

En Italie, la glace, c'est toute une institution. Il semble donc tout à fait logique que le plus prestigieux concours dédié aux artisans glaciers du monde entier se déroule dns le pays de la glace. Organisé tous les 4 ans, le "Gelato World Festival" évalue plus de 5.000 artisans venus des quatre coins du globe. Le classement est mis à jour chaque année. Le processus de qualification est long et inclut des compétitions locales, régionales, et enfin, continentales.

Qui sont les 3 glaciers qui font partis du top 100 mondial en Belgique francophone ?

Fabio et Laetitia font de la glace en couple depuis 17 ans dans leur magasin "Gourmand'ice" à Verviers. Leur dernière création : pistache, ricotta, coulis de cerises et crumble de pistache, vient de les placer à la 90e place mondiale des 100 meilleurs glaciers.

Pendant l’hiver, le couple part se former auprès des meilleurs glaciers italiens directement en Italie. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils vont chercher la plupart de leurs ingrédients. "Surtout les pistaches, amandes, etc. parce qu’ils ont une qualité extraordinaire", explique Fabio.

Dans le présentoir, 24 goûts différents à revisiter en permanence. "La glace d’il y a 10 ans n’est pas la même que maintenant. Avant elles étaient forts sucrées et colorées, et maintenant plus du tout, la tendance est complètement inversée", ajoute sa femme, Laetitia.

À la 96e place du classement mondial, "Pepe" à Etterbeek et Woluwe-saint-Lambert avec son goût spécial : cannelle du Sri Lanka, noix de pécan caramélisées et fleurs de sel.

"Tendance glacée" à Namur se hisse à la 85e place avec un sorbet passion-mangue, copeaux de chocolat, et touche de poivre. L’originalité des parfums compte pour un quart des points.

Fabio, lui, a déjà sa recette pour l’année prochaine : "On va faire une glace originale pour marquer les esprits". Et il donne même un indice : "Il y aura de la mozzarella di Bufala et le reste, ce sera une surprise". Et oui, il ne peut pas déjà dévoiler tous ses secrets...

La meilleure glace du top 100 mondial est à base de lait, de chocolat blanc et d’eau de rose. Il faut aller en Italie pour la déguster, et plus précisément dans la province de Savona.