Des milliers de candidats aux études de médecine et dentisterie passent aujourd'hui leur examen d'entrée. En première session, l'énorme majorité des candidats étaient ressortis avec un échec.

C'est le grand jour pour les candidats aux études en médecine et dentisterie. Après un premier essai en juin, des milliers de jeunes se rendent dans les universités belges pour décrocher leur accès aux études dont ils rêvent. Un vrai challenge mais surtout, une source de stress pour eux. "C'est comme si mon avenir était en jeu, parce qu'à part médecine, je ne me vois dans aucune branche. J'espère vraiment pouvoir réussir", nous confie Ania. "Je suis quand même très stressée", "J'ai hâte que ce soit fin et de savoir si je peux venir en médecine l'année prochaine", racontent d'autres candidates.

Tous se sentent prêts et motivés. Il le faudra: en première session, seuls 9% des étudiants avaient réussi l'examen d'entrée. Rappelons aussi que le cota d'étudiants non-résidents acceptés en Belgique est passé à 30%. Pour eux, il faudra obtenir les meilleures notes possibles. 4.400 jeunes sont inscrits et jouent leur avenir académique ce samedi.

Les résultats tomberont d'ici le 5 septembre.