A 12 ans, Coralie a participé à la marche blanche il y a 25 ans: "Jouer dehors n''était plus possible pour nous"

Il y a 25 ans, Coralie Borghmans participait à la marche blanche. A cette période, elle était seulement âgée de 12 ans et s'y était rendue avec le mouvement de jeunesse d'Auderghem. "On a décidé d'y aller en solidarité comme énormément de Belges ce jour-là",dit-elle.

Invitée du RTL info Bienvenue, elle raconte comment elle a vécu cette période si particulière.

Vous saviez quel message vous aviez envie de passer ce jour-là?

"Oui parce que c'est quelque chose qui a fort marqué la Belgique. Je me souviens encore sur l'autoroute les photos de Julie et Melissa, c'était part

Comment s'est passée cette marche ? Comment vous l'avez vécu?

"J'ai peut-être fait 500 mètres maximum tellement il y avait de monde. Mais le plus important était d'être présent".

Vous vous êtes demandé ce qui allait se passer à votre génération ?

"Je ne me souviens plus vraiment d'avoir réfléchi à cela mais c'est vrai que des enlèvements et des viols d'enfants, avant cela, on n'en avait pas entendu parlé alors que ça arrivait aussi avant. L'affaire Dutroux, ça a été "le boum". Dans mon évolution, il faut savoir que mes parents avait une petite fille de 8 ans, ma soeur, qui avait le même âge que Julie et Melissa. Moi j'avais l'âge de Laeticia. Il faut se remettre dans l'époque. On ne sait pas comment cela s'est passé, ni qui, ni comment mais jouer dehors n'était plus possible pour nous".

Vos parents avaient peur ou c'est vous qui aviez peur ?

"Mes parents car je n'avais pas l'impression d'avoir vécu dans la peur. Savoir ce qu'il s'était passé oui, alors que je n'avais que 12 ans. Je pense que j'ai perdu une part de mon innocence avec cette affaire là. A 12 ans, on ne pensait pas à ce genre de choses là".

Vos parents vous en ont parlé ? Ils sont intervenus pour que vous sortiez moins ? Pour que vous soyez plus en sécurité ?

"Oui. Les copains pouvait venir jouer à la maison mais jouer dans la rue ce n'était plus possible pendant un certain temps et puis il y a aussi mon papa m'avait acheté une boîte sonore qui faisait un bruit très fort; Si on m'approchait trop près et que j'avais peur, je devais l'actionner. Ce sont des choses que je n'aurais jamais pensé vivre à cette âge là en tout cas".