À 22 ans, Giuseppe met de l’argent de côté: "Il ne faut pas compter sur l’Etat pour notre pension"

Dans "Les électeurs ont la parole", Pascal Vrebos permet aux auditeurs de s’approprier le débat en rapport avec l’actualité politique, économique ou encore sociétale. Une véritable tribune d’expression qui reflète les préoccupations des Belges. Mardi, c’est l’âge légal de la retraite qui était abordé.



Marc Van Hees, qui conduit la liste PTB pour le Parlement fédéral en Hainaut, a rappelé sa position sur le sujet : les Belges devraient partir à la retraite à 65 ans, après 42 ans de carrière. Au téléphone, Gisueppe, Louvièrois âgé de 22 ans, avait un point de vue tout autre…

"Les jeunes devraient se prendre en main eux-mêmes et investir leur argent dans des placements en bourse ou dans l’immobilier, en créant des entreprises, des PME…", a estimé le jeune homme qui épargne déjà pour sa pension. "Il ne faut pas compter sur l’Etat pour notre pension", a-t-il tranché.



Si le député PTB a salué la prévoyance de Giuseppe, il a rappelé l’importance de "développer la pension légale". D’après lui, le gouvernement actuel a une responsabilité dans le fait que les gens ne croient plus au système de pension. "C’est la pension légale qui est la garantie d’une pension correcte", a-t-il déclaré.



