A bout, le secteur de l'Enfance s'arrête ce jeudi

(Belga) Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales du secteur de l'Enfance unissent leurs forces ce jeudi pour alerter sur leur situation difficile. Des arrêts de travail auront lieu dans les milieux d'accueil et les Services de promotion de la santé à l'école (PSE).

Sous-financement, conditions de travail pénibles, salaires bas, fin de carrières difficiles... les problèmes sont structurels et ont été exacerbés par la crise du coronavirus. Les travailleurs du secteur demandent une reconnaissance et une prise en compte de leur importance en temps de pandémie, ainsi que la vaccination rapide du personnel en contact direct avec de jeunes enfants. Les syndicats ont aussi des inquiétudes quant à l'avenir de la réforme des milieux d'accueil (crèches et accueillantes à domicile) votée par la précédente majorité. La négociation du contrat de gestion de l'ONE (Office de la naissance et de l'enfance) pour la période 2021-2025 est également vue comme une menace. Les organisations syndicales avaient introduit un préavis de grève vendredi dernier. Ce jour-là, une concertation avec la ministre de l'Enfance Bénédicte Linard (Ecolo) avait permis de faire entendre leur colère, mais pas de dégager des solutions concrètes. (Belga)