À Bruxelles et en Wallonie, près d'un hôpital sur deux est dans le rouge

(Belga) A Bruxelles et en Wallonie, près d'un hôpital sur deux (48,65%) a clôturé 2020 dans le rouge, écrit L'Echo dans son édition de samedi. Une tendance davantage marquée à Bruxelles (81,82%) qu'en Wallonie (34,62%). Si l'on englobe les cinq dernières années, l'histoire ne varie guère: près d'un hôpital sur deux est dans les choux.

Le résultat courant - soit le résultat d'exploitation augmenté du financier mais pas de l'exceptionnel - des 37 hôpitaux bruxellois et wallons continue à couler, perdant 60% sur un an et 188,02% sur cinq ans. De -22,4 millions en 2019, il plonge à -35,83 millions en 2020. Ce qui explique cette rentabilité grimée de rouge, avec une marge bénéficiaire de -0,38% en 2020 et de -0,14% sur cinq ans. De 2017 à 2020, le secteur a enchaîné quatre années de pertes. Le chiffre d'affaires de ces 37 hôpitaux a, lui, poursuivi sa hausse tranquille, gagnant 1,22% sur un an. De 9,4 milliards d'euros, il est passé à 9,52 milliards. D'une manière générale, les 48 hôpitaux généraux flamands s'en sortent un petit peu mieux, poursuit L'Echo. Sur ces dix dernières années, ils n'ont jamais terminé une année sous la ligne de flottaison. La marge bénéficiaire des cinq dernières années est de 1%. S'arrêter aux bilans et comptes de résultat 2020 déboucherait toutefois sur une analyse lacunaire. Parce qu'en 2020, avec la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont ouvert les cordons de la bourse afin de venir en aide aux hôpitaux et de leur éviter de se trouver à court de trésorerie, rappelle L'Echo. (Belga)