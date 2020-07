Après l'annulation de la Foire du midi annoncée par la Ville de Bruxelles, la colère monte du côté des forains. Ils ont rendez-vous ce vendredi matin avec le ministre des Classes moyennes et des Indépendants Denis Ducarme ce matin. "On va demander d'avoir des aides supplémentaires. On a le droit passerelle mais malheureusement il ne nous permet pas de rembourser tous nos crédits et frais que nous avons" explique le président des Forains bruxellois Patrick De Corte. "On ne sait plus pratiquer nos métiers, on ne sait plus travailler. Nous allons demander de l'aide, ce n'est pas dans nos habitudes. Nous, ce qu'on veut c'est pouvoir pratiquer nos métiers. Combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Tous les jeunes et les moins jeunes forains n'en peuvent plus, ils ne savent plus rembourser leurs prêts, ils ont la corde au cou", ajoute-t-il.

Rassemblement et manifestation

La rencontre avec le ministre est accompagnée d'une manifestation. Les forains se rassemblent à compter de 08h30-09h00 sur le parking C du Heysel à Bruxelles. Plus de 500 véhicules sont attendus, a annoncé jeudi après-midi à l'issue d'une réunion avec la police Jim Bodet, un jeune forain de la foire du Midi qui organise la manifestation. Le cortège partira à 09h30, a précisé une porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

"On ne veut pas embêter les gens, assure Patrick De Corte. Ce sera une manifestation gentille accompagnée de la police. On veut se faire un peu remarquer, qu'on parle de nous et qu'ils comprennent nos problèmes. Nous avons beaucoup de chance, le public est derrière nous. Ils comprennent cette injustice flagrante : tous les autres peuvent travailler et nous, nous sommes empêchés de travailler" conclut-il.



À l'issue de leur deuxième réunion avec les syndicats des forains jeudi soir, le bourgmestre Philippe Close et l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain ont annoncé débloquer un demi-million d'euros pour dédommager les forains qui ont déboursé des frais de montage alors que la foire du Midi a finalement été annulée.