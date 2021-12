A cause de la crise sanitaire, "le client attend la dernière minute" pour réserver ses vacances

Anne-Sophie Snyers, Secrétaire générale de l'Union professionnelle des agents de voyages, était en direct ce midi sur RTL INFO. Alors que de nombreux pays européens limitrophes de la Belgique rendent l'arrivée sur leur territoire plus compliquée, elle a tenu a rappelé quelques règles de base.

Des durcissements au cas par cas selon le pays

Ces durcissements de mesures, selon elle, "se fait au cas par cas". Elle a ensuite rappelé que "depuis le 9 juin 2021, l'Europe a une ligne de conduite très claire pour tous les voyageurs venant en Europe", à savoir, le pass sanitaire (soit le schéma vaccinal complet, soit un test PCR négatif, soit un document de rétablissement datant de moins de 6 mois).

"Étant donné l'évolution de l'épidémie et de la situation sanitaire dans certains pays, il est évident que certains pays décident de prendre des mesures supplémentaires, effectivement, contraignantes, mais qui n'ont rien à voir avec la fermeture de leurs frontières", a-t-elle rassuré.

Par exemple, "le Portugal impose un test Covid même pour les personnes vaccinées ou qui ont un certificat de guérison depuis le 16 novembre. L'Autriche avait fermé ses frontières, elle les a rouvertes. Et la Suisse, qui est quand même une destination fort demandée pour cette fin d'année demande un test à partir de 16 ans avant d'entrer dans le pays et un test fait du jour 4 au jour 7 durant le séjour", a détaille la Secrétaire générale de l'Union professionnelle des agents de voyages.

Augmentation des réservation de dernière minute à cause de l'épidémie du coronavirus

Si les réservations ne sont pas en baisse malgré la crise sanitaire, le comportement du client a changé, explique Anne-Sophie Snyers. "On ne rencontre pas vraiment d'annulation pour l'Europe. Nous sentons vraiment que le Belge a envie de partir. On sent une une forte réservation de dernière minute", a-t-elle déclaré.

Une situation similaire à "l'année dernière, et même, au mois de juin", selon elle : "Il y a une attitude différente, un comportement différent du client qui attend la dernière minute pour réserver parce qu'il ne sait pas quelles sont les conditions qui vont être imposées".

Bien s'informer avant son départ

Elle a ensuite terminé par un conseil: "Chaque voyageur, avant son départ, doit visiter le site diplomatie.belgium.be et s'informer auprès de son organisateur de voyage parce que les choses changent très vite".