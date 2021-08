À cause des fortes pluies, le mildiou fait des ravages: "Ce champignon se répand très rapidement"

Les maraîchers et cultivateurs tirent le bilan de ces dernières semaines très difficiles côté météo. La pluie a laissé la place au mildiou, l'ennemi juré des légumes. Une certitude : les rendements seront plus faibles que les années précédentes.

Dans les serres, la lutte contre le mildiou, un champignon qui se propage grâce à l'humidité ambiante, est engagée depuis plusieurs jours.

"J'ai une tige avec des feuilles qui sont complètement brunâtres et abîmées par le mildiou, raconte Pauline Floymont, maraîchère à Conneux (Ciney). Donc je vais carrément couper la tige, histoire de ne garder sur le plan que les feuilles saines pour essayer de protéger au maximum le plan. Parce que le mildiou c'est un champignon qui se qui se répand très rapidement".



La maladie engendre du travail supplémentaire et diminue le rendement sur plusieurs cultures. L'esthétique des tomates est également touché. "C'est un champignon qui se développe sur la fleur et donc la fleur devient fruit. Et la fleur est déjà abîmée de base, donc le fruit forcément est abîmé également", explique Pauline Floymont. "La tomate, au niveau du goût, n'a rien. Elle est très bonne mais vraiment pas belle en fait. Elle a l'air un peu pourrie", précise-t-elle.



Heureusement, les clients de Pauline se montrent compréhensifs. Mais un autre champignon fait aussi des ravages : le botrytis, qui s'attaque lui aux tiges. "Habituellement, on a en journée des températures qui permettent au plan de s'assécher, explique la maraîchère. Cette année, on n'a pas cette température-là, donc le gros problème c'est que l'eau stagne sur les feuilles et les feuilles sont tout le temps mouillées".



En extérieur, ce sont les feuilles de courge qui ont tendance à jaunir, affectant là aussi la production. De nombreux maraîchers évoquent un rendement de 10 à 20%, inférieur à un été normal. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la récolte.