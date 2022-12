A deux jours du réveillon, les clients se ruent dans les magasins à la recherche des derniers cadeaux: "Difficile de se frayer un chemin"

Plus que 2 fois dormir avant le réveillon de Noël, ce qui ne laisse plus beaucoup de temps pour acheter ses cadeaux. Vous étiez d'ailleurs nombreux, ce jeudi, à faire vos derniers achats. La plupart des magasins étaient bondés. Exemple à Louvain-la-Neuve, où l'Esplanade a enregistré l'une des plus grosses journées de ventes de l'année.

Pour l'Esplanade de Louvain-la-Neuve, c’est l’une des plus grosses journées de ventes de l’année. Des milliers de clients arpentent le centre commercial à la recherche des derniers cadeaux, surtout dans les bijouteries, les parfumeries… Et dans un magasin spécialisé dans des petits cadeaux originaux. "Voici l'article qui fonctionne le mieux, il y a une petite bouillotte dedans", nous montre Elsa, l’une des vendeuses, en désignant de grosses pantoufles douillettes.

Pour cette vendeuse, toute la journée, c’est le rush. "C'est la guerre, plaisante-t-elle. C'est difficile de se frayer un chemin, on a gardé la technique du covid : on bloque de temps en temps l'entrée quand c'est trop rempli. Toute façon, faire une file d'une demi-heure, voilà... On fait ce qu'on peut", dit-elle.

Pour les clients aussi, pas facile de circuler dans ces rayons remplis. "Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Je m'étais dit que c'était jeudi, que ça allait être tranquille... mais non", confie une cliente. "Tout le monde court et donc tout le monde achète en dernière minute", dit une autre. "Je pensais que je serais la dernière, mais non apparemment. Enfin peut-être la dernière à commencer, mais il y en a qui n'ont pas fini", remarque une troisième cliente.

Pour accueillir tous ces clients, les effectifs ont été doublés dans ce magasin de petits objets. Dans un autre commerce de baskets, il y a aujourd’hui 5 travailleurs. 2 de plus que d’habitude. "Pour l'instant, ça n'arrête pas. Après, c'est chouette pour nous, ça nous change aussi un petit peu du rythme habituel. Là, on a quand même du monde et c'est chouette aussi de bosser dans des conditions comme ça", affirme Xenya Tyunyayeva, responsable d’un magasin de baskets.

Au bout de l’allée commerciale, des scouts ont même été mobilisés pour emballer les cadeaux. "Il y a plein de gens qui nous disent qu'ils n'ont pas le temps d'emballer les cadeaux donc c'est super qu'on soit là. Du coup, on est content de les aider", remarque Noah Paeps, scout.

"Il y a du monde à crever et on voit bien que tout le monde est un peu sous tension parce que ce sont les derniers moments pour aller chercher les cadeaux. Donc voilà, on essaye de faire le plus vite possible et d'avoir le maximum en temps voulu", confie un client du centre commercial.

Ce vendredi encore, à la veille du réveillon, ce centre commercial risque d’être bondé.