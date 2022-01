A Honnelles, Pomme le cheval ramasse les sapins de Noël

Pour la 3ème année consécutive, la commune de Honnelles ramasse les sapins de Noël naturels. La collecte a débuté ce dimanche et aura lieu jusqu'au mercredi 12 janvier et, comme chaque année, c'est Pomme qui s'y colle, un cheval de trait ardennais de 8 ans et demi.

Manière originale de ramasser les sapins de Noël à Honnelles. Comme chaque année, c'est un cheval, Pomme, qui tracte une charrette que les ouvriers peuvent remplir avec les sapins de Noël présents dans la rue. Pomme peut tracter jusqu'à une tonne et elle sillonne les 10 villages de l'entité, ce qui représente environ 160 kilomètres de voirie.

Rien ne vient perturber Pomme qui est devenue une attraction également pour les villageois et les enfants. "On a changé un peu notre façon de faire cette année de façon à ce que les élèves et les écoles viennent voir le cheval et comme ça il y a une petite animation qui organisée pour eux", explique Pascale Homerin, échevine de la transition écologique à Honnelles.

Cette opération de ramassage est subsidiée par la Direction du Développement Rural du Service Public de Wallonie, dans le cadre du projet "Le Cheval de trait – Un choix durable et innovant". La commune a reçu des subventions à hauteur de 9.000 euros.