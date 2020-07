La femme d'Alexandre prend un avion pour la Tunisie mais voit d'autres Belges empêchés de partir: voici pourquoi

La femme d'Alexandre a pris un vol en direction de la Tunisie à l'aéroport de Bruxelles ce dimanche après-midi. "Elle vient de me téléphoner pour me dire que seules les personnes qui ont la double nationalité sont acceptées. Les Belges sont refoulés!", nous a relayé Alexandre via le bouton orange Alertez-nous à 14h52.

Notre témoin a souhaité prévenir d'autres voyageurs pour éviter qu'ils ne dépensent de l'argent dans des billets alors qu'ils risquent d'être empêchés de partir une fois à l'aéroport.

Les voyages non essentiels hors-UE toujours interdits

Face à ce témoignage, nous avons vérifié le site des Affaires étrangères belges concernant la Tunisie. Celui-ci indique que les autorités tunisiennes ont placé la Belgique sur leur liste verte. "Les personnes qui résident en Belgique peuvent donc se rendre en Tunisie sans restrictions ni quarantaine", est-il indiqué.

Une précision importante est cependant apportée: une interdiction des voyages non essentiels en dehors de l'Europe reste en vigueur au moins jusqu'au 7 juillet. Contacté par nos soins, le porte-parole adjoint des Affaires étrangères, Arnaud Gaspart, a confirmé cet élément.

Exception pour les citoyens qui ont la double-nationalité

Mais comment expliquer que des Belges disposant de la nationalité du pays de destination puissent alors quitter l'Union européenne? Nous avons interrogé le porte-parole. "C'est un grand principe partout dans le monde: un citoyen d'un pays peut rentrer chez lui. Donc par exemple une personne qui a le passeport tunisien en plus du belge peut aller en Tunisie", a expliqué Arnaud Gapsart. "Même lors de la crise du covid-19, un Belge qui se trouvait hors de l'Union européenne mais qui trouvait une place sur un vol de rapatriement pouvait rentrer en Belgique".

Exceptions aussi pour les voyages essentiels

Face à ces informations, vous vous demandez peut-être quels voyages peuvent être considérés comme "essentiels". Voici les précisions de l'Union européenne à la date de ce dimanche: