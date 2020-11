A l'aide de plaques commémoratives, Léon se bat pour honorer les Belges morts au combat: "Ne les oublions pas"

Tous les soldats morts au combat ne reposent pas forcément dans des cimetières militaires. Beaucoup d'entre eux ont été inhumés dans leur commune d'origine. D'où cette idée d'installer sur leurs tombes des plaques commémoratives. Une façon de mettre à l'honneur ces héros trop souvent oubliés.

Nos reporters Hanan Harrouch et Xavier Gérard ont rencontré Leon De Turck, un citoyen qui se bat pour le devoir de mémoire depuis une quarantaine d’années. En parcourant les cimetières, il découvre encore aujourd’hui les tombes d’anciens soldats qui ne pas encore répertoriées. "Ils sont certainement morts tous les deux pour la Belgique, dit-il en découvrant l'une de ces tombes. Ces sépultures sont privées et souvent laissées à l’abandon. "On va faire le nécessaire pour que celle-ci soit nettoyée", assure-t-il.

Pour les protéger, Léon soutien l'idée qu'un médaillon aux couleurs de la Belgique soit apposé sur ces tombes. Aujourd'hui, on compte 3.700 plaques de ce type dans les cimetières. "En l'an 3.000, cette médaille devrait encore être là", se réjouit Léon De Turck.

Certaines tombes de soldats tombés au front sont encore fleuries par les proches. D’autres sont presque oubliées. "On est déjà contents que ces tombes soient dans l'état dans lequel elles sont car on en a déjà trouvées d'autres dans un pire état dans certaines villes ou communes", décrit Léon De Turck.

Les communes ont seulement l’obligation d’entretenir les tombes des parcs d’honneur de leurs cimetières. Dans l’immense cimetière de Bruxelles, en ce 11 novembre, les tombes d’anciens soldats sont fleuries. Mais bien souvent, ce lieu de mémoire est vide. Or pour Léon, abandonner les sépultures privées, c’est oublier ces soldats, ces citoyens, morts pour leur pays il y a 100 ans. "Ce sont quand même ces gens-là qui sont morts pour notre liberté, rappelle-t-il. On doit continuer à les commémorer".

Ces plaques remettent en lumière les "héros oubliés" de la guerre dans près de 300 cimetières communaux à travers le pays.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 11 novembre ?