Alors que la rentrée scolaire approche, la Ligue des familles dénonce le coût des frais scolaires. En Wallonie et à Bruxelles, la gratuité est désormais imposée mais uniquement pour les 3 années de maternelle. Sur le terrain, les écoles concernées s'organisent pour que la rentrée ne coûte rien aux parents.

À une semaine de la rentrée, les institutrices de l'école fondamentale Notre-Dame immaculée à Evere préparent les fournitures désormais gratuites pour les enfants de maternelle. Crayons, colle, ciseaux, marqueurs... Chacun sera équipé avec le même matériel.

"On sélectionne toujours la même chose mais tout est partagé, ce n'est plus individuel. Donc on garde d'une année sur l'autre. Les crayons ne s'usent pas en un an donc on ne devra pas en recommander l'année prochaine. On va pas pouvoir faire quelques économies", explique l'institutrice Véronique De Knoop.

Des dépenses pour des équipements personnels

Pour gérer ces fournitures, les écoles reçoivent une subvention de 50 euros par enfant. Il n'est donc pas nécessaire de rogner dans leur budget. Les écoles peuvent encore néanmoins demander aux parents de financer certaines activités. "Ce sont par exemple les frais vers le déplacement de la piscine, on compte aussi environ 45 euros pour des sorties scolaires sur l'année en maternelle", précise Maud Hanssens, directrice.

Les fournitures sont gratuites pour la totalité des enfants en maternelle mais il reste des dépenses sur des équipements plus personnels. "Ils doivent acheter un cartable, un tablier et des boîtes pour les collations et pique-nique, une gourde", ajoute Véronique De Knoop.

Les parents devraient réaliser entre 75 et 100 euros d'économies. Cela dépend des magasins où ils se fournissaient auparavant. La gratuité des fournitures devrait aussi concerner les enseignements primaire et secondaire mais rien n'a encore été décidé à ce stade.