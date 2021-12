A l'école secondaire, "l'hybridation ne passe pas forcément par un ordinateur", selon ce directeur

Un silence inhabituel résonne au Collège Saint-Michel. Pas de cours ce lundi pour les 1600 élèves de cette école secondaire bruxelloise. Une décision radicale pour s’organiser selon son directeur… "C'était impossible d'organiser les choses correctement", nous a-t-il confié.

L’enseignement 50 % en classe, 50 % à la maison commence dès mardi avec un jour d’avance. Pas de demi-classe mais une alternance un jour sur deux. Et pas d’examens non plus.

L’enjeu principal reste les premières secondaires qui découvrent les cours à distance. "L'hybridation, ce n'est pas forcément un ordinateur. C'est avant tout organiser le travail à domicile de manière à faire lien avec la scolarité. Et pour ça, un journal de classe avec une série de tâches bien identifiées, des supports donnés à l'avance, ça suffit pour organiser le temps de travail à la maison".